‘Kardeşlik ve dostluğumuz kıyamete kadar sürecek’

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu ve beraberindeki heyet, Karadağ ziyaretinde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Yoğun bir program çerçevesinde ziyaret ve görüşmeler yapan Erol Kavuncu, "Karadağ'da gördüğümüz ilgi ve muhabbet, bizim buradaki kardeşlerimizle olan bağımızın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu muazzam gönül köprüsünü, çelikleşmiş gönül örgüleriyle donatarak, her iki milletin evlatlarına miras kalacak bir zenginliğe ulaştıracağız." dedi.



TBMM Türkiye-Karadağ Dostluk Gurubu üyesi milletvekilleriyle birlikte, Karadağ Türkiye Büyükelçisi Songül Ozan'ı ziyaretiyle programını başlatan Erol Kavuncu, Türkiye adına gösterilen başarılı hizmetler ve var olan dostluklara kattıkları artı değerler için Songül Ozan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kavuncu, Karadağ'ın evladı Fatihan'ın izleri ve eserleriyle donandığını ifade ettiği değerlendirmesinde, Tuzi şehrinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Medresesi'ni hayranlıkla gezdiklerini, burada Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç ile görüştüklerini bildirdi. Balkanlar'da yer alan akraba topluluklarının ilmi, İslami ve kültürel çalışmalarından dolayı ayrı bir gurur yaşadıklarını sözlerine ekleyen Erol Kavuncu, "Ecdadımızın adının yaşadığı bu ilim yuvalarını sahiplenerek, ecdad yolunda yürüyen ilim erleri yetiştiren kardeşlerimizi gönülden kutluyorum." dedi.



Karadağ Türkiye Dostluk Gurubu Başkanı Genci Nimanbegu'yu da ziyaret eden Kavuncu, burada düzenlenen toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, dostluk ve kardeşlik adına geliştirilebilecek tüm unsurları ve detaylarıyla birlikte ele aldıklarını ve karşılıklı mutabakatla yol haritası çizdiklerini anlattı.

TİKA Temsilciliği ziyaretinde, TİKA'nın Karadağ'da ortaya koyduğu eser ve çalışmaların da iki ülkenin tarih, kültür ve kardeşliğini perçinleyen çalışmalar olduğuna işaret eden AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu , Yunus Emre Enstitüsü ziyaretiyle programını sürdürdü.

Karadağ Dış Politika ve Diaspora Komisyonu Başkanı ve heyetiyle birlikte gerçekleştirilen iki görüşmeler ve heyetler arası toplantıların da samimi bir havada geçtiğini söyleyen Kavuncu, "Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri geliştirme ve işbirliği kararı aldık." diye konuştu.



Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajoviç'i Karadağ Meclisi'nde ziyaret eden Kavuncu ve beraberindekiler, her iki ülkenin ve meclislerinin her konuda işbirliğini artırmak konusunda oy birliği ile karar aldı.

Ülkelerin ve milletlerin birbirlerine olan sevgi ve muhabbetinin, asırlardan gelen sağlam kaynaklara dayandığını dile getiren Erol Kavuncu, "Bizlere düşen, aynı kökten beslenip, kalben muhabbet duyduğumuz kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi sarsılmaz bir kavilikte kuvvetlendirip gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu vizyon içerisinde üstlendiğimiz dostluk misyonu, bizim için bugünki görevimizden öte, tarihimize ve ecdadımıza olan borcumuzdur. Bu vesileyle icra ettiğimiz ziyaretimiz, kardeşliklerimizi perçinleyip, kalplerimizi dostluk mührüyle mühürlediğimiz bir ziyaret olmuştur. Heyetimizde yer alan değerli milletvekili arkadaşlarımın gönüllerinde taşıdığı samimiyet, bizlere gönül kapılarını açan Karadağlı kardeşlerimizin nezaketi ve muhabbetiyle adeta taçlandı. Bize sadece kurumlarının kapılarını açmakla kalmayıp, gönül seferberliği ile kardeşliklerini ortaya koyan Karadağlı kardeşlerimize gönül dolusu teşekkürlerimi bildiriyorum." diye konuştu.