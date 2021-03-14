Kargı Belediyesi eski itfaiye binasını ihale ile kiraya verecek

Mülkiyeti Kargı Belediyesi'ne ait Orta Mahalle 307 ada 10 parselde bulunan eski itfaiye binasını 2886 sayılı yasanın 45-46 ve 47.maddeleri gereğince 30.03.2021 Salı günü saat:11:00'da belediye binasında yapılacak açık teklif usulü artıma ihalesi ile aylık 1000,00 TLmuhammen bedelle 1 yıllığına kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek işyerinin ihalesine girebilmek için % 3 geçici teminat olan 360,00 TL nin yatırılması şart olup bu meblağ ihaleyi müteakip % 6 kati teminata çevrilecektir.

Bu hususta tanzim edilen şartname hergün Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde hergün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

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