Kargo firmaları Kerebigazi Otoparkı’na taşınacak

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, Çakır Cami yanında bulunan kargo firmalarının trafik sorununa neden odluğu gerekçesiyle Kerebigazi Otoparkı’na taşınacağını açıkladı.

Aşgın; “Çakır Cami yanında bulunan kargo firmaları burada trafik sorunlarına neden oluyor ve halkımızdan şikayetler geliyordu. Biz bu kardeşlerimizde görüştük ve ihalemizi de geçtiğimiz günlerde yaptık. Kerebigazi Otopark’ında bulunan dükkanları bunlara kiraladık. Resmi işlemler tamamladı. Kargocular buraya taşınacak. Altyapı ile ilgili tüm eksiklikleri tamamlayacağız. Dış cephelerde güzelleştirmede yapacağız.” ifadelerini kullandı.