Kargo hizmetleri sınıfta kalıyor

EROL TAŞKAN

Sistem arızası bulunan MAC bilgisayarını tamir için İstanbul’da bulunan servise gönderen esnaf, kargoda bilgisayarının başına gelenlere şaşırıp kaldı.

Üzerinde ‘Dikkat kırılacak eşya” uyarı yazılarının da yer aldığı koli, itinasız taşımanın kurbanı olurken, başına gelenlere ve kargo firmasından aldığı cevaplara şaşırıp kalan Bir Medya Sahibi Atakan Akman, konuyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Elbette ki işini düzgün yapan kargo firmalarını istisna tutuyoruz ancak son zamanlarda bu tür ihmallerin ve zarar gören kargo paketlerinin sayısı da azımsanacak gibi değil.

Bu paylaşım üzerine gazetemizi arayan çok sayıda esnaf, benzer durumların kendi başlarına da geldiğini, özellikle sosyal medyaya konu olan görüntülerde, kargo firmalarının paketlerden hınç alırcasına hareket ettiklerine de şahit olduklarını hatırlattı.