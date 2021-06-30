FATİH BATTAR

2020 yılında Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile yaklaşık 5 ay önce Kerebigazi Otoparkı’na taşınan kargocular yeni yerlerinden memnun.

Çakır Camii yanında hizmet veren kargocular trafik sorunu oluşturuyordu. Çorum Belediyesi de gelen tepkiler üzerine Kerebigazi Otopark’ında bulunan dükkanları kargoculara kiraladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları Alper Zahir ve Zubeir Tuncel ile birlikte yaklaşık 5 aydır Kerebigazi Otoparkı’nda hizmet veren kargocu esnafını ziyaret ederek, yeni yerlerindeki memnuniyeti sordu.

Kargocular yeni yerlerinden memnun odlukları ifade ederken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da “Şehir merkezinde sıkışan kargo işletmelerini Kerebigazi Otoparkı'na taşıdık. Artık onlar da memnun, hemşehrilerimiz de memnun.” İfadelerini kullandı.

Bu arada kargocular nedeniyle trafik yoğunluğu olan Çakır Camii sokağında, kargocu esnafının taşınması ile bir nebze de olsa rahatlama olduğu gözlendi.