Karlı yollar doğum yapacak kadın için aşıldı

EROL TAŞKAN

112 Acil Sağlık Ekipleri doğumu başlayan anneye paletli kar ambulansı ile ulaştı.

Mecitözü’nün Göngörmez Köyü’nde Suriye uyruklu hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Yakınları 112’yi arayarak durumu bildirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle normal ambulansla ulaşılamayacağı için paletli ambulansı devreye sokan sağlıkçılar, kısa sürede hastanın imdadına yetişti.

Sabah saatlerinde yaşanan koşuşturmaca, hastanın hastaneye ulaştırılmasıyla mutlu sona ulaştı.

Yılın tüm gününde büyük bir özveriyle insanların sağlığı için seferber olan sağlıkçılar, kar kış dinlemeden imdada yetişerek, en ücra köşelere bile ulaşmayı sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 21:07