‘Karşılıklı anlayış ve işbirliği ile çözeceğiz’

EROL TAŞKAN

Kaldırım işgallerine yönelik çalışmalar başladı. Belediye zabıta ekipleri, başlattığı ziyaretlerle kaldırım işgali konusunda esnafı bilgilendirerek, işgallerin sora ermesi için uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta gündem olan ve çok sayıda STK ve esnaf odasının da çağrıda bulunarak destek verdiği kaldırım işgali uygulaması ile bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kaldırım işgali ile ilgili konuyu esnafla karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözeceklerini bildirdi.

Cezai işleme gerek kalmayacağına inandığını söyleyen Aşgın, “Zabıta ekiplerimizin kaldırım işgalleri ile ilgili bilgilendirme ve uyarı çalışmaları devam ediyor. Cezai işlemlere gerek kalmadan bu sorunu esnafımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği ile çözeceğimize inancım tamdır. Ekiplerimize gösterdikleri kolaylık ve destekleri için tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.