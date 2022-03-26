Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi

Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Kartepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan Gönülpark A tipi mesire alanının işletme hakkını 20 yıllığına kiraya verecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacak. 

Maşukiye Kartepe Otel Yolu mevkiinde bulunan tesisin kiralama ihalesi, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi ve ekleri idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 200 TL karşılığı temin edilebilir.     

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