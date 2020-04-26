Kasapoğlu'ndan karantinada kalan 313 kişiye kitap hediyesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Arabistan'dan getirilen ve Çorum'da KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdunda kalan 313 kişiye kitap hediyesi gönderdi. Gönderilen kitaplar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından yurtta kalan vatandaşlara dağıtıldı.

Yurtta karantinada oldukları için dışarı çıkamayan ve vakit geçirmekte zorlanan vatandaşlar, kitap hediyesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti. Yaklaşık 12 gündür karantinada olduklarını belirten vatandaşlar, vakitlerini televizyon izleyerek, kitap okuyarak geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

2 gün sonra herhangi bir sıkıntı olmazsa karantinalarının sona ereceğini belirten vatandaşlar, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan yurt görevlilerine, sağlık pesoneline, AFAD Müdürlüğü'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Çorum Belediyesi'ne, Çorum Valiliği'ne, Sağlık Bakanlığı'na ve son olarak Türkiye'den uçak göndererek kendilerini Arabistan'dan Türkiye'ye getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2020, 17:50