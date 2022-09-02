‘Kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorlar’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, elektrik ve doğalgaza gelen zamma tepki gösterdi.

Coşgunsu, “Bu zamlar vatandaştan bugün itibariyle toplanan 230 milyarlık verginin, ülkedeki 500 bin zengine Kur Korumalı Mevduat sistemiyle aktaran iktidarın tercihlerinin bir sonucudur. Bu adaletsizliğe sesini yükselt” dedi.

31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece doğalgaz ile elektriğe konutlarda yüzde 20,4, sanayide ise yüzde 50 zam yapıldığını kaydeden Coşgunsu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta bir söz sarf etti; ‘Hepimiz aynı gemideyiz.’ Nedense milletten fedakarlık istediğinde aynı gemide olduğumuzu hatırlıyor, millete de herhangi bir şey vermek icap ettiğinde o ayrı gemide” diye konuştu.

Keyfi rahat ve yerinde olan bir avuç kesimin elektriğe ve doğalgaza zam gelmesinin umurlarında olmadığını iddia eden Coşgunsu, “Sadece 7-8 ay içinde bunlara Kur Korumalı Mevduat’tan 230 milyar Türk Lirası kaynak aktarılmış. Adalet mi şimdi bu?” şeklinde konuştu.

Mevcut iktidarın halka da kaşıkla verip, kepçeyle geri aldığını ifade eden Coşgunsu, “Hükümet geçim derdine düşmüş milletimizle alay etmeye devam etmektedir. Bu iktidar ne yaparsa yapsın artık vatandaşlarımızın sabrı tükenmiştir. Yandaş müteahhitlerin cebini dolduran ve cebine milyarlarca dolar aktaran bu iktidar, konu vatandaş olunca veren el değil alan el olmayı tercih ediyor. Zam yapmayı bırakın. Bir türlü doyuramadığınız bezirganlarınızın musluğunu kesin, o para ziyadesiyle Hazine'de kalır, zam yapma ihtiyacı da otomatik olarak ortadan kalkar. Vatandaşın iki büklüm olmuş beline yeni yükler eklemeyin”dedi. (Haber Merkezi)