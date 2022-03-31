Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 Sözleşmeli Personel alınacak.

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Kastamonu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14 Nisan 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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