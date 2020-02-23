Katili savunan avukata soruşturma

Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Çorumlu akademisyen Ceren Damar Şenel’le ilgili asılsız iddialarda bulunan sanık avukatı Vahit Bıçak tepki topladı.

Ankara Barosu, Av. Bıçak hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Davanın karar duruşmasında sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hikmet'in avukatının sözleri ise tepkilere neden oldu.

‘ÖNCE İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır? sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğini belirtti.

"Nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür" diyen Gül, "Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının sonunda Ceren Damar Şenel'e bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi; iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil önce iyi bir insan olmaya çalışın" diye yazdı.

FEYZİOĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, avukat Vahit Bıçak'a tepki göstermişti. Feyzioğlu şunları söylemişti:

"Bir avukatın sanki oradaymış gibi, sanki görmüş gibi olayı kişiselleştirerek sanki kendisiyle bir bağlantı kurarak dile getirmesini savunma kabul etmiyorum. Bu savunma dokunulmazlığı, sınırlarını fersah fersah aşmıştır. Ankara Barosu'nun pazartesi olağanüstü toplanıp işlem yapması lazım. Bir şekilde eğer Ankara Barosu soruşturma açmazsa bu kişi hakkında iş TBB'ye gelecek. Ben bu sözleri söylediğim için artık kurulda yer alamayacağım. Ama bunu bile bile söylüyorum çünkü içimde tutamam bunu. Bu kişinin yaptığı avukatlık mesleğinin itibarına son yıllarda meslek içinden verilmiş en ölçüsüz, en izahı olmayan zarardır. Dolayısıyla meslek kuralları en ağır ne yaptırım gerektiriyorsa o yapılmalıdır."

(AA)