Katipler Konağı’nın Gazi şubesi yenilendi

RECEP MEBET

Katipler Konağı Unlu Mamulleri’nin Gazi Şubesi yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

Fevziye Duran’ın sahibi olduğu işletme, Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi numara 4/C’de 25 yıldır faaliyet gösteren şubesini yeniledi.

Sait Nuri Coşkun ve Mustafa Alatcı’nın görev yaptığı şube, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tepeden tırnağa yenilendi.

Çorum’un geleneksel lezzetlerinden baklava, börek ve çörek çeşitlerini tüketicilerle buluşturan Katipler Konağı Unlu Mamulleri, sütlü tatlılar ve yaş pasta çeşitlerini de müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı.

Yenilenen konsept ile hizmete sunulan kahvaltı salonunda 07.00-10.00 saatleri arasında sıcak çorba ve poaça çeşitleri, öğle saatlerinde ise pilav, tavuk döner ve köfte gibi lezzetleri Çorum halkıyla buluşturduklarını anlatan işletme yetkilileri, “Damak tadına önem veren herkesi yenilenen şubemize bekliyoruz” diye konuştular.