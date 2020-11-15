Katlanır dubalar şikâyet konusu

RECEP MEBET

Çorum’da bazı cadde ve sokaklarda kullanılan açılıp kapanabilen metal dubaların yayalar için tehlike oluşturduğu bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, yaya kaldırımları üzerine monte edilen bu tür dubalara ayağı takılarak yere düşen kimselerin ciddi şekilde yaralandığına dikkat çektiler.

İnönü Caddesi’nden Kubbeli Caddesi’ne geçilen noktada bulunan katlanır dubanın da aynı şekilde tehlike arz ettiğini dile getiren vatandaşlar, yaya trafiğinin yoğun olduğu söz konusu noktada acilen tedbir alınmasını istediler.

Yatık durumdaki katlanır dubaların yaya güvenliğini tehdit etmemesi için zemine gizlenebilir alternatiflerin kullanılabileceğini anlatan vatandaşlar, daha fazla insanın canı yanmadan bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ifade ettiler.