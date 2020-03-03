‘Katma değeri yüksek stratejik ürün miktarını artırmayı hedefliyoruz’

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında pilot seçilen üniversitelerin rektörleri, işbirliği yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek üzere, Kırşehir’de bir araya geldi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İdris Şahin, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve TÜBİTAK yetkilileri ile üniversite yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptı.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya toplantının açılışında 2016 yılında 41 üniversiteden beş pilot üniversite arasına seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bugün 15 pilot üniversite rektörünü misafir etmekten mutlu olduklarını kaydetti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da belirli aralıklarla üniversite ziyaretlerinde bulunduklarını, bu ziyaretlerle pilot projeler kapsamında gerçekleşen gelişmeleri takip etmeye çalıştıklarını söyledi.

Pilot üniversite ziyaretleri kapsamında yapılan toplantılarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Gündoğan, şimdiye kadar yapılan faaliyetler ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalar hakkında 15 pilot üniversite ile değerlendirmede bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda, daha sonra görüş alış verişinde bulunan üniversite rektörleri işbirliği yapılabilecek çalışmaları ele aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Kırşehir’deki toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede Çorum ve bölgesine büyük bir ivme kazandıracak makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitenin, bu alana ilişkin atmayı planladığı adımları diğer üniversite rektörleriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Öztürk, “Amacımız yükseköğretim kurumları olarak işbirliği yapmak suretiyle, ülkemize ve toplumumuza daha fazla katkıda bulunmaktır” dedi. Hem eğitim hem de Ar-Ge potansiyelinin yansıtılması anlamında işbirliklerinin sürdürüldüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Üniversitemizin ortaya koyduğu strateji ve şehrimizin sanayi potansiyeli ile birlikte makine ve imalat teknolojileri alanında katma değeri yüksek stratejik ürün miktarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Makine imalat teknolojileri anlamında şehrimize, bölgemize ve ülkemize katacağımız çok şey var” ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Ev sahibi üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile birlikte tüm rektörlere, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve TÜBİTAK’tan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.(Haber Merkezi)