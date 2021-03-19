Kavakçayı Köyü internet mağduru

Kargı’ya bağlı Kavakçayı Köyü’nde Eylül ayında yaşanan sel felaketinden sonra telefon kablolarının kopması nedeniyle köy halkı ve öğrenciler mağdur oldu.

Haber merkezimini arayan vatandaşlar, yaşanan selden sonra internet altyapısının çöktüğünü belirterek, mağduriyetlerini Türk Telekom’a bildirdiklerini fakat sorunun giderilmediğini ifade ettiler.

Öğrencilerin de internet olmadığı için EBA’ya giremediklerini dile getiren vatandaşlar yetkililerden biran önce mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 12:35