Kavukçu ailesinin acı günü

Çorum'un saygın ailelerinden Kavukçu ailesinin büyüğü Ulviye Kavukçu vefat etti.

Çorum eşrafından merhum Ümüt Kavukçu’nun eşi, merhume Emne Nilgün Kaşıkcı, Ahmet Kaşıkcı, merhume Cansın Kavukçu İnan, Bünyamin İnan, Ayşe Günay, merhum Adnan Günay, Aylin-Rıza Seydim’in sevgili anneleri, Avşin-Snem Kaşıkcı, Emr-Işıl Kaşıkcı, Tuna Günay Flamand-Paul Flamand, Zeynep Ayda İnan, Fırat Seydim, Pınar Seydim’in sevgli anneanneleri, Batu Kaşıkcı ve Jean Flamand’ın sevgili büyük anneleri, Dost Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ulaş Gıda Un Tekstil, Nakliye Ticaret ve Sanayi A.Ş, Cana Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklarından Ulviye Kavukçu'nun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedilecek.

HAKİMİYET, merhumeye Allah'tan rahmet, alesine ve yakınlarına başsağlığı dİler