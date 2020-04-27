Kavuncu, Ankara ve İzmir Barosu’nu kınadı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde İslam'ın yasaklarından eşcinsellik ile ilgili hutbesine Ankara ve İzmir Barosu’nun suç duyurusunda bulunmasına ilişkin TBMM’de bir konuşma yaparak Ankara ve İzmir Barosu’nu kınadı.

Kavuncu; “DİB Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde İslam'ın yasaklarından eşcinselliğin Kur'anda lanetlendiğini söylemesinden rahatsız olanlar, suç duyurusunda bulunmuş. Hocamızın şahsında İslam'a ve Müslümanlara saldıranları, hedef alanları şiddetle kınıyorum.” dedi

Toplumu ayakta tutan güçlü aile yapıları olduğunu belirten Kavuncu, nesli korumanın aileyi korumakla mümkün olacağını ifade ederek; “Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum da güçlü Türkiye’yi doğurur. Tarih boyunca kadına anne olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştırmak fıtrata aykırı bir sapkınlık olarak kabul edilmiş ve lanetlenmiştir. Her türlü hastalıklı davranışlardan neslimizi korumak da en başta biz milletvekillerinin asli görevidir. Aileyi tahrip etmek için bütün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak cinsiyet eşitliği, özgürlük, onur gibi süslü kavramlarla servis edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı

