Kavuncu bir aylık maaşını bağışladı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” temasıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına katkı olmak üzere bir maaşını bağışladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Milletvekili Kavuncu, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona salgınının giderek bütün coğrafyaları etkisi altına alarak adeta bütün dünyayı esir aldığını söyledi.

‘’Gün Bu Gün, Saat Bu Saattir, Vakit Ensar Olma Vaktidir’’ diyen Kavuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaşadığımız bu süreçte devletimiz başlangıçtan itibaren bilim insanlarının yol göstericiliğinde bütün kurum ve kurullarıyla seferberlik ruhuyla her türlü tedbiri almış ve ayrıca her zaman olduğu gibi ‘’kerim devlet’’ vasfıyla maddi, manevi bütün imkanlarını seferber etmiştir. Güçlü devletimizin desteği, aziz milletimizin dayanışması her türlü takdirin üzerindedir. Zira; 21. yy’ın Ensar devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 21. yy’ın Ensar milleti de asil, necip Türk Milletidir.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’’ temasıyla, başlattıkları Milli Dayanışma Kampanyasına her Türk Vatandaşı gibi bizde aziz milletimizin temsilcisi olarak gönülden destek veriyoruz.

Bu kapsamda, yaşadığımız bu süreçte ekonomik anlamda olumsuz etkilenen kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifletilmesine katkı olmak üzere maaşımızı bağışlıyoruz. ‘’Gün Bu Gün, Saat Bu Saattir, Vakit Ensar Olma Vaktidir’’

Yaşadığımız bu zorlu süreçte, gerek devletimiz, gerek sivil toplum kuruluşlarımız ve gerekse fert fert bizler, yardım ve destek faaliyetlerimizi, zamana yayarak ve artırarak devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 11:17