Kavuncu Çorum Olayları'nı anlattı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Olayları'nın 41.yılı nedeniyle A Haber canlı yayınına katılarak o yılda yaşananları anlattı.

Çorum, Maraş, Sivas olaylarının asıl amacının 12 Eylül 1980 darbesine zemin hazırlamak olduğunu anlatan Kavuncu; "1980 yılında Mayıs ayından Eylül ayına kadar Çorum'da istenemeyen acı olaylar yaşandı. Sivas'ta, Maraş'ta, Ünye'de, İstanbul'da ne olduysa Çorum'da da aynı şeyler oldu. Çorum'da yaşananlar bir mezhep çatışması olarak değerlendirilse de bu olaylar 12 Eylül darbesinin hazırlığıydı aslında. O gün bir çok kişinin ocağına ateş düştü. Masum insanlar canından oldu. Çorum'da Hz Ali dönemindeki gibi kardeşi kardeşi kırdırdılar. Çorum dışından bir el cami çıkışında 'Camiyi bastılar, şu kadar kişiyi öldürdüler' şeklinde provakatif söylemlerle halkı galeyana getirdi ve istenmeyen olaylar çıktı. Bu olaylarda ne Çorum, ne Sivas, ne Maraş ne de İstanbul kazandı. Emperyalist güçler kazandı." şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021, 18:58