Kavuncu Çorum’un sağlıktaki sorunlarını birinci elden aktardı

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, Çorum sağlık sektörünün eksik ve problemlerini dile getirdi.

Özellikle ultrason hizmeti konusunda çok ileri tarihlere gün verilmek zorunda kalındığı başta olmak üzere diğer sağlık sorunlarına da değinen Kavuncu, Bakan Koca’ya destekleri için teşekkür etti.

Çorum’un sağlık taleplerini eski devlet hastanesinin hizmete alınması, diş hastanesi, diş hekimliği fakültesi, morfoloji binası, onkoloji ünitesi ve gezici kanser tarama aracı başta olmak üzere tüm talepleri aktardığını kaydeden Milletvekili Kavuncu, Başkanı olduğu Karadağ Dostluk Gurubu’nda, Karadağ’a yapılan sağlık destekleri için teşekkür ve selam getirdiğini ifade etti.

Ziyaretle ilgili ayrıntı veren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ziyaretin içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendi ve ekibiyle TBMM'de, ülkemizde salgın süreci, bu süreçte ülkemizin uluslararası yardımları ve ilimizin sağlıkla ilgili talepleri hususlarını değerlendirdik. İçerisinden geçtiğimiz zorlu Covid salgını sürecinde destansı bir mücadele vererek halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmaları ve bu dönemdeki üstün gayret ve fedakarlıkları nedeniyle Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkanlar Karadağ ve Bosna-Hersek’e gerçekleştirdikleri ve bizim de Karadağ Dostluk Grubu Başkanı olarak katıldığımız tarihi ziyarette; salgın sürecinde Türkiye’den Evlad-ı Fatihan diyarı Balkanlardaki dost, kardeş, müttefik ülkelere yapılan destekler nedeniyle şükranlarını ifade eden Bosna Hersek ve Karadağ’lı kardeşlerimizin selamlarını ve minnettarlıklarını Sayın Bakanımıza ilettik. Ayrıca Sayın Bakanımıza, ilimizde hastanelerimizde ultrason hizmeti konusunda sıkıntıların yaşandığını, makul olmayan çok ileri tarihlere gün verildiği şikayetleri aldığımızı bu konunun hemşehrilerimize sunulan sağlık hizmetlerini sekteye uğrattığını, bu durumun acilen çözülmesi için yardım ve desteklerini beklediğimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Sayın. Bakanımız da, anında ilgili Genel Müdürü arayarak, Çorum’da bu sorunun gerekirse hizmet alımı seçeneği dahil en kısa sürede çözülmesi talimatını verdiler. Diğer taraftan ilimizdeki eski Devlet Hastanemizin bir an evvel hizmete alınması, Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü yerleşkesinde inşa edilecek Diş Hastanemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz, Tıp Fakültesi Morfoloji Binamız, Onkoloji Ünitemiz, Gezici Kanser Tarama Aracı ve ilimizdeki diğer sağlık yatırımları konularındaki, değerlendirmelerimizi, taleplerimizi Sayın Bakanımıza aktardık. Kıymetli Bakanımız ve heyetine ilimizdeki tüm sağlık yatırım ve hizmetlerine verdikleri önemli destekler ve taleplerimize hızlı bir şekilde çözüm üretmeleri nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 19:21