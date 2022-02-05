Kavuncu'dan Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan saldırının provokatif bir eylem olduğunu belirten Kavuncu, Samsun Atakum Belediyesi'nin yayınladığı karikatürü eleştirerek; "iç değişmiyorsunuz, değişmeyeceksiniz…!

Cahiliye dönemi ... Lat, Menat, Uzza ... Bu saldırıyı takunyalı, dindar olarak resmedip toplumun bir kesimini hedef göstermek isteyen çukur zihniyet de provokasyon, algı operasyonu, siyaset devşirmenin peşine düşüyor. Öyle görünüyor ki; CHP’li Atakum Belediyesi’nin yayınladığı bu karikatür de tezgahın bir parçası. Sabıkalı, saldırgan, alkolik, uyuşturucu bağımlısı ... birileri Samsun'da Atatürk Anıtına saldırıyor. Size en güzel cevabı değerlerine düşmanlıktan hiç vaz geçmediğiniz aziz milletimiz verecek, sizleri siyasi tarihin tozlu raflarına gömecek." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 16:53