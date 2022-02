Kavuncu'dan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine tepki

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine tepki gösterdi.

Bugün maalesef bir tarafta, emperyalist emeller, ekonomik çıkarlar uğruna canlı yayında an be an savaş kışkırtıcılığı yapan ABD ve ortaklarının, diğer tarafta ise Covid salgın sürecinin ardından yaşanan enerji krizini de fırsata dönüştürmek, doğalgaz vb. nedenlerle kendisiyle göbek bağı bulunan ülkeleri köşeye sıkıştırmak ve küresel emellerini gerçekleştirmek için Ukrayna’ya saldırma gafletinde bulunan Rusya’nın elbirliği ile bütün dünyayı bir kez daha korkunç bir savaşın eşiğine getirdiklerini belirten Milletvekili Erol Kavuncu,

“Maalesef bu savaşın başta Ukrayna halkına, Rusya’ya, bölge ülkelerine ve bütün dünyada ciddi etkileri olacaktır. Diğer taraftan, hicbir savaşın, kavganın kesin galibi, kazananı yoktur. Belki biri az kaybeder, diğeri çok, sonuçta herkes kaybedecektir. Merhametin, vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, umudun kaybolduğu bir dünya düzeninde insanlık da ölecektir. İnsanların öldüğü hiç bir dava da, haklı değildir. Zulümlerin olduğu böyle bir düzenin kazananı olmayacaktır. Bu nedenle dünyanın ve insanlığın başına bela olan savaş, terör… adına ne derseniz deyin zulüm canavarının her çeşidi, kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın reddedilmelidir.”dedi.

Kavuncu açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün yaşananlar ve bölgemizdeki gelişmeler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha adil bir dünya mümkün." ifadesinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle artık çözüm üretemeyen adaletsiz, hakkaniyetsiz küresel sistemin değişmesi gerekmektedir. Bu bir tercih değil, küresel bir zorunluluk, insanlığın kurtuluşunun yol haritasıdır. Dünya bir an önce birlikte bu problemin çözümüne yönelik ciddi adımlar atmalı ve ateşkesi tesis etmelidir. Huzurun, mutluluğun, barışın hakim olduğu adil bir dünya düzeni kurmalıdır.” (Haber Merkezi)