Kavuncu Karadağ’da Boşnak Partisi kongresine katıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM Türkiye/Karadağ Dostluk Grubu Başkanı sıfatıyla Boşnak Partisi’nin Karadağ'da gerçekleştirdiği olağan kongresine resmi davetli olarak katıldı.

Kongrede Türkiye Büyük Millet Meclisi ve AK Parti’yi temsil eden Kavuncu, izlenim ve değerlendirmelerini şöyle açıkladı:

“TBMM Türkiye/Karadağ Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili olarak dost, kardeş ülke Karadağ'ın, kardeş Boşnak Partisi’nin Karadağ'da gerçekleştirdiği Olağan Kongresine resmi davetli olarak, TBMM ve AK Partimizi temsilen katılarak, mutluluklarına ortak olduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, Dış İşleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun, AK Parti Genel Merkezimizin, aziz milletimizin selamlarını illettik.

Karadağ’da tüm Boşnakları aynı çatı altında toplama idealiyle çok etnisiteli ve kültürlü bir toplumda barış içerisinde ülkelerinin refahı için çalışan Boşnak Partisi, davasından taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Bu davaya gönül vermiş Boşnak kardeşlerimiz olağan kongrede Ervin İbrahimoviç’i tek aday göstererek bugün de Rozaje’de oldukça coşkulu bir şekilde genel başkan seçerek bunu kanıtlamışlardır. Bu birlik beraberlik tablosu ve iyi düzeyde olan ilişkilerimizin artarak devam ettirilecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Evlad-ı Fatihan diyarı Balkanlarda inançlarından taviz vermeden, kültürel kodlarına ve benliklerine sahip çıkarak yaşayan Müslüman Boşnak kardeşlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Karadağ ile aramızda köprü olmaya devam edecektir. Boşnak Partisi'nin, merhum genel başkanı Rafet Husoviç’in mirasına sahip çıkarak kuşatıcı, kucaklayıcı ve vizyoner politikalarıyla Karadağ yön vermeyi sürdüreceğine de inancımız tamdır.

‘KARADAĞ’IN KARA GÜN DOSTU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Etnik, kültürel ve dini yapısıyla Balkanlar'da önemli bir ülke olan Karadağ’ın istikrarı, hem Balkan cografyası hem de ülkemiz için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu anlayışla daima Karadağ’ın yanında olmuş, hem ikili hem de çok taraflı platformlarda Karadağ'ı, Boşnak kardeşlerini yalnız bırakmamıştır.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Karadağ’ın kara gün dostu olmaya devam edeceğiz. Zira Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğindeki Türkiye, dostlarımız ve tüm mazlumlar için hakkı, hakkaniyeti, adaleti, özgürlüğü her tür şart ve zeminde savunmaya devam etmektedir.

Bir buçuk asırlık köklü ilişkilerimizin gelişmesinde ve ülkelerimiz arasında güven temelli gönül köprülerinin kurulmasında önemli çalışmalara imza atan merhum Husoviç’in mirası Boşnak Partisi, gönlümüzde müstesna bir yere sahiptir. Karadağ ile olan ilişkilerin mükemmeliyete ulaşmasında Boşnak Partisi, BS’nin yüklendiği misyonun devam edecek olması iki ülke için de ayrıca önemlidir. Türkiye-Karadağ kardeşliği, balkanların barış, refah ve istikrarının teminatıdır. Bu bilinçle, kardeş Boşnak Partisi ile önümüzdeki yıllarda tecrübe paylaşımı ve etkileşimi sürmeye artarak devam edecektir.

Bu düşüncelerle Ervin İbrahimoviç nezdinde yeni yönetimi ve Boşnak Partisi’ne gönül veren kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını ve olağan kongrelerinin Karadağ ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

‘BİRLİĞİMİZ, KARDEŞLİĞİMİZ DEVAM EDECEK’

Kavuncu’nun Karadağ Cumhuriyeti Rozaje Kentinde Kardeş Boşnak Partisi’nin Olağan Kongresinde yaptığı konuşması ise şöyle:

“Ortak tarih, kültür ve sağlam beşeri bağlara sahip olduğumuz dost ve müttefikimiz Karadağ’ın siyasi hayatındaki temel partilerden biri olan ve kuruluşundan beri kardeş parti olarak gördüğümüz Boşnak Partisi’nin 4. Olağan Kongresi vesilesiyle yeniden güzel şehriniz Rozaje’de sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Kongrenize Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımızı temsilen ve TBMM Türkiye-Karadağ Dostluk Grubu Başkanı olarak katılıp bu önemli günde yanınızda olmaya geldim.

Rozaje’ye geçtiğimiz Mart ayında maalesef kıymetli dostum ve kardeşim Boşnak Partisi’nin kurucusu ve onursal lideri merhum Rafet Bey’in cenaze törenine devletimizi temsilen katılmak üzere TBMM heyeti olarak gelmiştik. O günkü ortak acımızı, kaybımızı yaşamış bir kardeşiniz olarak bugün hepiniz gibi burukluk duyuyorum. Rahmetli kardeşim Rafet, partinizin kurucusu olarak Boşnak toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan bir liderdi, birlikten doğan gücü temsil ediyordu. Ayrıca Karadağ’ın bağımsızlığına, bugününe ve geleceğine değerli katkılarıyla da unutulmaz izler bıraktı. Türkiye ile dostluk ve kardeşliğin sembol ismiydi. Hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Bu vesileyle rahmetli Rafet Bey’e dualarınızı göndermenizi istirham ediyorum. Müstesna kişiliğiyle, herkesin sevgisini kazanmış çok iyi bir insan olarak tanıdığımız Rafet kardeşim kalplerimizdeki özel yerini korumaya devam edecektir. Buradan kardeşimizin değerli emaneti muhterem Husoviç ailesini de sevgiyle ve hürmetle kucaklıyor, her daim yanlarında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Boşnak Partisi olarak, rahmetli kardeşimiz Rafet Bey ile birlikte hepiniz ortak gayretlerinizle Boşnakları tek çatıda birleştirmeyi başardınız, günden güne oylarınızı arttırdınız, yapıcı ve uyumlu siyasetinizle Karadağ siyasi hayatında, yönetiminde önemli rol sahibi oldunuz, Karadağ’ın farklı din ve etnisiteleri barış ve uyum içinde bir arada tutan örnek imajında, demokrasisinde ve itibarında sizlerin katkısı çok büyük, bunun farkındayız.

Sizlerin başarıları, ülkemizdeki kardeşlerinizin ve akrabalarınızın evlerinde konuşuluyor, takdir ediliyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyor, Karadağ’da her alandaki aktif rolünüzün bundan sonra da artarak devam etmesini umuyorum.

Biz AK Parti olarak sizinle her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Evvelce Türkiye-Karadağ Dostluk Grubu Başkanı olarak burayı ziyaret ettim, Karadağ’dan birçok heyeti Ankara’da ağırladık. Birçoğunuz Ankara’yı ve partimizi ziyaret etti, sizlerle burada, Türkiye’de pek çok vesileyle beraber olduk. Bundan sonra da birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz devam edecek inşallah.

Hayat devam ediyor bundan sonra da devam edecek. Sizler burada bu bayrağı dalgalandırmaya devam etmek için rahmetli Rafet kardeşimin vefatından sonra aranızda istişare ettiniz ve Ervin İbrahimoviç kardeşimizi Rafet beyin yerine başkanlığa aday olarak göstermeye karar verdiniz. Rahmetli Rafet beyin birlik ve beraberlik mirasını titizlikle korudunuz, koruyorsunuz. Bu bizleri memnun etmiştir. Zira birlikten güç doğar.

Ervin İbrahimoviç de bu partiye emek vermiş, Parlamentoda milletvekilliği, hükümetlerde bakanlık, kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik, Belediye Başkanlığı ve yöneticiliği yapmış Boşnak kardeşlerimizin olgunluğuyla, bilgi ve tecrübeleriyle bu partiye ve birliğinize hizmet etmeye devam etmesi önemlidir.

Siyaset, partideki herkesin, mevki ve unvana bakmaksızın yaşlı, genç, tecrübeli, tecrübesiz tüm üyelerin halka, seçmene hizmet için çalışan insanlardan oluşan bir ekip işidir.

Siyaset, toplumun her kesimiyle bir araya gelip ihtiyaçlarını dinleyip karşılamaya gayret etmeyi gerektirir. Bu gayretlerde de hem tecrübeli ve olgun siyasetçiler hem de genç ve enerjik gençler gerekir. Bugün seçeceğiniz başkan ve yeni yönetimin bu şekilde seçileceğine ve çalışacağına inanıyorum.

Sizler bu kongreden sonra da birlik beraberlik içerisinde hep birlikte Karadağ’ın bugününe, geleceğine katkı sağlamayı sürdüreceğinize eminim. Kongrenizin hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”