Kavuncu, Kırkdilim’i inceledi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, birlik ve beraberlik iftarı için gittiği Laçin’de Kırkdilim’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kavuncu; “Çorum- Laçin Karayolunun 9 km’lik Kırkdilim- Laçin geçişinde yapımı devam etmekte olan toplam uzunluğu 4.1 km olacak 3 adet tünel yapım çalışmalarında incelemelerde bulunarakyüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık. Tamamlandığında

Kırkdilim bölgesini sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkarıp güvenli ve keyifli bir yolculuk sunacak, yolculuk süresi ve mesafesini önemli ölçüde kısaltacak bu önemli projede emeği geçen herkese, yüklenici firma yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi



(Haber Merkezi)