Kavuncu yabancı öğrencilerle buluştu

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrencilerle buluştu.

Kredi Yurtlar Kurumu Kerebigazi Öğrenci Yurdunda kalan yabancı öğrencilerle iftarda biraraya gelen Milletvekili Erol Kavuncu, “KYK Çorum Kerebigazi Öğrenci Yurdumuzda, Moritanya'dan, Filistin'e, Mısır’dan Kazakistan'a iftarda bir araya geldiğimiz ümmet coğrafyamızdan kardeşlerimiz, memnuniyetlerini ifade ederek, ülkelerinde ülkemizin gönüllü kültür elçisi olacaklarını beyan ettiler” dedi.

Programa İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 21:05