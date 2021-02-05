Kavuncu’dan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ziyaret

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Kavuncu, Birliğin süt toplama tesisleri, slajlama tesisleri, laboratuvarını gezerek Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’dan bilgi aldı.

Milletvekili Kavuncu, yaptığı açıklamada Birliğin güzel projeler hayata geçirdiğini ifade ederek çalışmalarına tam destek vereceklerini söyledi.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Erol Kavuncu’ya teşekkür etti. Ziyarette Birlik yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 21:37