Kavuncu’dan Prof. Dr. Sezikli’ye teşekkür

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2,5 yıl başarıyla görev yaptıktan sonra görevinden ayrılan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli’ye teşekkür etti.

Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin görev süresi içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin başarıyla görev yaptığının altını çizen Milletvekili Erol Kavuncu, Sezikli’nin çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Kavuncu Sezikli’nin ayrılmasının ardından yaptığı açıklamasında şunları ifade etti; “Geçtiğimiz günlerde görev süresinin dolmasıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevinden ayrılan; 2,5 yıl süreyle mesai mefhumu gözetmeksizin başarılı çalışmalara imzasını atan kıymetli hemşehrimiz Prof. Dr. Mesut Sezikli’ ye bu güne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün dünyayı etkisi altına alan, ülke olarak da olağan-üstü bir dönemden geçtiğimiz pandemi/salgın süreci dahil, Başhekimlik görevini fedakârca ifa eden hocamız hastanemizin yükünü omuzlayarak başarılı bir şekilde yönetmiştir. Böylesi zorlu bir dönemde salgını yönetmekle kalmayıp; ekibiyle birlikte hastanemize bir yandan yeni üniteler ve cihazlar kazandırmış, diğer taraftan mevcutların kapasitenin geliştirilmesini sağlamıştır. Mesai sonrası poliklinik uygulaması, ek tedavi ünitelerinin devreye alınması, hekim ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca görev yapması için kurduğu etkili iletişimiyle sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sunulmasını sağlamıştır. Ayrıca hastanemizdeki başarılı tedavi ve başarılı ameliyatlarla Çorum’umuzun adının ilklerle anılmasına vesile olmuştur. Devletimizin etkili ve verimli sağlık politikası, verilen hizmet kalitesinin artması, yeni uygulamalarla sağlık hizmetlerinin hızlanması ve hastanenin gelişim gösteren yeni atılımları halkımızca da memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır.

Mesut Hocamızın bundan sonraki görevinde de ülkemize vatandaşlarımıza hizmetlerine başarılı bir şekilde devam edeceğine inancımız tamdır. Kıymetli hocamıza hizmetleri için tekrar teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında nice muvaffakiyetler temenni ediyorum.”