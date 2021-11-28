Kavuncu’nun mutlu günü

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu-Huriye Kavuncu çiftinin kızları Şeymanur, Gönül-Orhan Mazlum çiftinin oğulları Soner ile evlendi.

Şeymanur-Soner Mazlum çiftinin Anitta Otel’de gerçekleştirilen düğün törenine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı,MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş çevreleri, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Erol Kavuncu, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Hakimiyet, genç çifti ve ailelerini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021, 16:58