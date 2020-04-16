Kaya, Polis Haftası'nı kutladı

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'i ziyaret etti.

Ziyarette Kaya, halkın can ve mal güvenliğini koruyan, huzur ve asayişini sağlayan covid 19 salgınında tüm güvenlik önlemlerini alan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya; "Ülkemizin şu zor günlerinde gecesini gündüzüne katan görevini canı pahasına da olsa yerine getiren Emniyet Teşkilatına şükranlarımızı sunuyoruz, dedi.

Polis Haftası dolayısıyla Birlik Başkanı Yılmaz Kaya tüm Emniyet çalışanlarına ve kenttin kontrol noktalarında görev yapan polislere 2 bin adet paket süt dağıttı.

Başkan Kaya, Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser’i polis haftası dolayısıyla tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.