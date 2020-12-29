HİDAK Bisiklet Topluluğu Kurucusu Gürkan Yağmur, Çorum’da bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan adımları desteklediklerini açıkladı.

Çorum Belediyesi’nin bisiklet yolu uygulamalarını sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Gürkan Yağmur, konuyla ilgili endişelerin yersiz olduğunu belirterek, “Kaybeden olmayacak, herkes faydalanacak” dedi.

“Çift sıra parklar nedeniyle trafikte dakikalarca beklemek zorunda kalan sürücüler ve dükkanlarının önünü işgal eden araçlardan dert yanan esnafımız, bisiklet yollarıyla birlikte rahat bir nefes alacak” diyen Yağmur, “ÇORBİS gibi başarılı projeler sayesinde kazanan Çorum olacak” diye konuştu.

Bisiklet yollarının faydasının kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için uygulamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi hususunda sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen Yağmur, “Ambulans ve itfaiye aracı geçişlerinde sürücülerin yanaşabileceği bisiklet yolları, akülü araç kullanan engelliler için de güvenli bir ulaşım hattı olacak” ifadelerini kullandı.

Çorum’da bisiklet kullanımının son yıllarda büyük oranda arttığına işaret eden Yağmur, Gazi ve İnönü başta olmak üzere tüm caddelerin bisiklet yoluna kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bisikletin bir eğlence aracı olmadığını, Çorum’da belli-başlı ulaşım vasıtaları arasında yer aldığını hatırlatan Yağmur, bisiklet sporuna olan ilginin artması açısından da bu alandaki çalışmaların büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çorumlu bisiklet tutkunları olarak bisiklet yolları konusunda atılacak adımların her daim yanında olacaklarını vurgulayan Yağmur, yetkililerden gerekli çalışmaları tamamlamalarını beklediklerini ifade etti.