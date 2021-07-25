Kaybettikleri anne ve babalarını arıyorlar

EROL TAŞKAN

Afganistan'dan Türkiye'ye gelirken İran-Türkiye sınırında çıkan olaylarda ailesinden ayrı düşüp, Çorum'a gelen 3 Afgan kardeş, bir yandan iki aydır haber alamadığı anne ve babasına ulaşmaya çalışırken, diğer yandan kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veriyor.

Afganistan'daki güvenlik sorunlarının artması nedeniyle Avrupa'ya gitmek üzere ülkeden ayrılan Bakıri ailesi, 3 yıl İran'da kaldıktan sonra yaklaşık 300 kişilik grupla birlikte Türkiye'ye gelmek üzere harekete geçti.

Sınırda meydana gelen kargaşada baba Emir ve anne Zehra Bakıri'den ayrı düşen Latife (25), Murteza (14) ve Faize Bakıri (10) kardeşler, sınırı geçmeyi başaran diğer Afganlarla birlikte Türkiye'ye giriş yaptı.

Bazı tanıdıkları aracılığıyla Çorum'a gelen üç Afgan kardeş, burada yakınlarının yardımıyla derme-çatma bir ev kiraladı.

Kentte tanıştıkları diğer Afganlar aracılığıyla oturum izni için İl Göç İdaresine başvuran üç kardeş, komşuların verdiği eşyalarla günlük hayatını sürdürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının her gün sıcak yemek getirdiği Bakıri kardeşler, anne ve babalarından gelecek iyi bir haber bekliyor.

Türkçe bilmedikleri için çevreyle iletişim kurmakta güçlük çeken üç kardeş, anne ve babalarına ulaşmak için kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Üç kardeşin en büyüğü Latife Bakıri, anne ve babasının hayatta olup olmadığını bilmediklerini, sınırı geçtikten sonra kendilerinden hiç haber almadıklarını söyledi.

Afganistan ve İran'daki akrabalarına telefonla ulaşıp bilgi almaya çalıştıklarını belirten Bakıri, "Ancak telefonla bir netice alamadık. Bir an önce anne ve babamızı bulmak istiyoruz ancak bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor." dedi.

Diğer kardeşler Murteza ve Faize ise ebeveynlerinden ilk kez bu kadar ayrı kaldıklarını belirterek, anne ve babalarının bulunmasında kendilerine yardımcı olunmasını istedi.