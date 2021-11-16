Kaybolan Türk vatandaşı her yerde aranıyor

Bosna Hersek'te meydana gelen selde kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına Çorum İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nden 3 personel de destek veriyor.

Bosna Hersek’te geçen hafta meydana gelen selde Türk vatandaşı Orhan P. (40) kayboldu. Kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, hafta sonu Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağı Ankara'dan Saraybosna'ya gönderdi.

Aralarında Çorum İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nden 3 personelinde bulunduğu 22 kişiden oluşan AFAD ekibi kayıp Türk vatandaşı Orhan P.’nin (40) bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, aramalarını Zenitsa şehrinden geçen Bosna Çayı’nda yoğunlaştırdı.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Zenitsa şehri yakınlarında kaybolan Türk vatandaşını aramak üzere bölgeye ulaşan AFAD su altı ve su üstü ile doğada arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ekipte su üstü ve sualtı arama kurtarma ile doğada arama kurtarma ekipleri olmak üzere toplam 22 personel, 2 araç, 1 zodyak bot ve 1 rafting botu bulunmaktadır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021, 10:54