Kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde kaybolan yaşlı kadın İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Fındık köyünde yaşayan 80 yaşındaki S.Ç., sabah saatlerinden gezmek için evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri ve iz takip köpeği sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca yaptığı arama-kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince yaşlı kadını arama çalışmaları sabah tekrar başlatıldı. Araziyi drone ile tarayan ekipler yaşlı kadını sabah saatlerinde köyden 2 kilometre uzaklıktaki bir arazide buldu.

Kendisini kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür eden S.Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 16:23