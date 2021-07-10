Kayıp genç bulundu

Mecitözü İlçesi’nin Kargı Köyünde kaybolan otizm hastası genç, Jandarma ve AFAD ekibi tarafından hafif yaralı olarak bulundu.

Mecitözü İlçesine bağlı Kargı Köyüne hafta sonunu geçirmek üzere ailesi ile birlikte giden otizm hastası Alpercan Arslan’ın (18), gece saat 23:30 sıralarında kaybolduğu bildirildi.

Jandarma ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekibi, birlikte hareket ederek bölgede arama faaliyeti başlattı. Kayıp genç, yapılan çalışmalar sonucu köyden yaklaşık 2 km. uzakta hafif yaralı olarak bulundu.

Alpercan Arslan, sağlık ekiplerine teslim edildi.