Kayıp köpek her yerde aranıyor

Çorum'da Fatih Mehmet Altan'a ait Labrador cinsi köpek her yerde aranıyor.

4 yaşındaki Pars isimli köpeğinin 2 gün önce kaybolduğunu belirten Altan, Pars'ın bulunması için hayvanseverler ve vatandaşlardan yardım istedi.

2 gün önce Bahçelievler'deki evinin bahçesinden kaybolduğunu belirten Altan; "Normalde köpeğimiz bahçede duruyordu. Kapı açık unutulunca kapıdan çıkmış. En son Beyaz Park civarında görülmüş ama bulamadık. Köpeğimiz Labrador cinsi insancıl iri bir kepek. Tasmasında numaramız yazıyor. İnsanlık namına köpeğimizi gören yada bulanlar 0 532 341 22 69 numaralı telefona bildirmelerini rica ediyoruz." dedi

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022, 12:37