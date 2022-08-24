Kayıp madalyanın sahibini arıyorlar

M.BURAK YALÇIN

Emrah Keçeci ile Hakan Akgül, Çorum’da buldukları İstiklal Madalyasının sahibi gaziyi arıyorlar.

Gazetemizi ziyaret eden ve AK Parti üyesi olduklarını ifade eden Emrah Keçeci ile Hakan Akgül, madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyaretinde miting alanında bulduklarını belirterek, “Madalyayı bulduktan sonra Belediye’ye de gittik fakat başvuran olmamış. Sahibinin bir an önce gelip almasını istiyoruz. Madalyanın sahibi bize 0530 376 00 19 veya 0544 736 17 52 telefon numaralarından ulaşabilir” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022, 19:28