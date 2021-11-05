Kayıp polisi arama çalışmaları devam ediyor

Tokat’ın Almus ilçesinde izne ayrıldıktan sonra kayıplara karışan polis memurunun bulunması için ekipler seferber edildi.

Edinilen bilgiye göre; Almus İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Çorumlu polis memuru Musa Tüzün (39), 22 Ekim’de izne ayrıldı. 28 Ekim 2021 tarihinde izne ayrıldığı günden itibaren ailesi tarafından ulaşılamaması nedeni ile kayıp başvurusu yapıldı. Almus ilçesinde dağlık alanlarda, baraj çevresinde AFAD, jandarma, özel harekat polisi tarafından arama çalışması 5. günde devam etti.

Hassas burunlu arama kurtarma köpekleri, insansız hava araçları tarafından arama çalışmalarına destek verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 18:10