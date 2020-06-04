Kaymak Dondurma lezzetiyle iddialı

RECEP MEBET

Kaymak Dondurma Çorum Bayii, hizmette bir yılı geride bıraktı.

Hürriyet Meydanı Belediye Taş Bina yanı numara 24’te faaliyet gösteren Kaymak Dondurma, ferahlatan lezzetleriyle iddialı.

Amasya’daki modern tesislerde üretilen Kaymak Dondurma’nın, Türkiye’nin aranan lezzeti haline geldiğini anlatan Dündar Bekar, keçi sütünden imal edilen hakiki Kahramanmaraş dondurmasını Çorum halkıyla buluşturduklarını söyledi.

Kaymak Dondurma’nın Çorum’daki tek bayii olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Bekar, “18 farklı dondurmayı, kendi imalatımız olan kornet külahlarda ve gramajlı ambalajlarda Çorum halkının beğenisine sunuyoruz” dedi.

Katkı maddesi olmadan doğal meyvelerden üretilen Kaymak Dondurma ürünlerinin Çorum halkının beğenisini kazandığını dile getiren Bekar, “Meşhur dondurmamızın tadına varmak isteyen herkesi Hürriyet Meydanı Havuzlu Park yanındaki işyerimize bekliyoruz” diye konuştu.