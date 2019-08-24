Kaymakamlara veda programı

M.BURAK YALÇIN

Son kararnameyle görev yerleri değişen Alaca, İskilip ve Bayat Kaymakamları için veda yemeği düzenlendi.

Dün Hasan Zahir Et Lokantası’nda gerçekleşen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi ile eşi Azime Çiftçi’nin yanısıra, ilçe kaymakamları ile eşleri katıldı.

Programda Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Manisa Vali Yardımcılığına atanan İskilip Kaymakamı Bayezid Bestami Alkan’a, Trabzon Akçaabat Kaymakamlığına atanan Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez’e ve Bingöl Yedisu Kaymakamlığına atanan Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak’a Vali Mustafa Çiftçi tarafından hediye takdim edildi.

Vali Çiftçi, kaymakamlara yeni görevlerinde başarılar dileyerek yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.