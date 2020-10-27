‘Kaza kavşağına acil çare bulunsun’

RECEP MEBET

Alaca-Yozgat Yolu’ndaki Zile Kavşağı civarında neredeyse kazasız gün geçmiyor.

Söz konusu kavşakta dün meydana gelen kazada iki otomobil birbirine girdi. Üç kişinin yaralandığı kazada her iki araç da hurdaya döndü.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Emniyet ve İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldılar.

‘ACİLEN ÇARE BULUNMALI’

Kazayla ilgili bilgi veren görgü tanıkları, “Trafik kazalarının eksik olmadığı bu kavşakta acilen çare bulunmasını istiyoruz” dediler.

Aynı güzergâhtaki Mezbahane Kavşağı’nda da benzer sahneler yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 17:59