Kaza yapan otomobil bahçeye düştü

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Uğur Önder U’nun yönetimindeki 19 BG 783 plakalı otomobil ile Elvan A’nın kullandığı 19 DT 177 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Elvan A’nın kullandığı otomobil yolun kenarındaki apartmanın bahçesine düştü.

Aracın içerisinde sıkışan sürücü ile eşi Nezaket A. , çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkartıldı.

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ve beraberindeki Musa U., Battal E., Nacip E. ile Güler S.’de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada bahçeye devrilen otomobilde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. (AA)