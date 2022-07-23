Kazada hayatını kaybeden anne-kız toprağa verildi

FATİH BATTAR
Çorum’da dün çevre yolunda kaldırımda yürürken, vincin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ile kızı bugün son yolculuklarına uğurlandı.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 72 yaşındaki Satı Kılıç ile 33 yaşındaki kızı Elif Güler’e vinç çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Anne ile kızı bugün Abdibey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile çok sayıda vatandaş katıldı.