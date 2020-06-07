Kazada vefat eden genç kadın için Mevlid-i Şerif okutuldu

M.BURAK YALÇIN
Talihsiz bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Esra Aktepe için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.
Geçtiğimiz hafta Çorum’da Mavral Sokak’ta meydana gelen feci kazada kepçenin altında kalan 26 yaşındaki Esra Aktepe, hayatını kaybetmişti.
Talihsiz kadının ailesi Ulukavak Mahallesi Sakarya 1. Cadde Numara 24’deki evlerinin önünde Esra Aktepe için Mevlid-i Şerif okuttu.
Dost, akraba ve sevenlerinin katıldığı Mevlid-i Şerif’te Esra Aktepe için dualar edildi.
Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2020, 17:38