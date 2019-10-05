Kazakistan, Çorum’la işbirliğine hazır

Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi (ATİK)'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Müsteşar Askhat Dautov ve Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Çorum'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Heyete ziyaretlerinde; ATİK Bölge ve Çorum Başkanı Fahri Karayan ve Yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yardımcısı Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız, Enver Yılmaz, İnovasyon Çalıştay Başkanı Sezer Yalçınkaya, İnovasyon Çalıştayı Başkan Yardımcıları Zafer Akyol ve Mustafa Delikaraoğlu, İstişare Konseyi Başkanı Mevlüt Delikaraoğlu, Başkan Yardımcısı Dursun Kirtil, Sekreter ve Ticaret Firmaları Konseyi Başkanı Seyfullah Cört, Genel Sekreter Furkan Boraz, Sekreter ve Ticaret Firmaları Komisyon Başkan Yardımcısı Yasin Kaplan, Basın ve Yayın Koordinasyon Başkanı Duran Atak ve yönetim kurulu üyesi Eşref Deveci eşlik etti.

MÜZEDE TARİH TURU

İlk olarak Çorum Müzesi’ni ziyaret eden heyet, Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar tarafından karşılandı. Müze hakkında bilgi veren Çakar, müzeler ve üniversiteler arası ziyaret ve işbirliği yapılabileceğini de söyledi. Kazakistan Büyükelçisi ve heyetine Çorum'un yakın tarihi etnografya müzesini gezdiren ve bilgi veren Çakar, geçmişten bugüne günlük kullanım eşyalarının hemen hemen aynı olduğunu her iki toplumun Türk kültürünü yaşadığını ifade etti.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de, Çorum'a ilk gelişi olduğunu ve müzeyi gezmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Büyükelçi, yakın tarih Türk kültürünün yaşanma şeklinin kendileri ile benzeştiğini, yaşanılan coğrafya koşullarına göre bazı farklılıkların olduğunu, eski Türkçe’de kullanılan kelimelerin birbirine benzediğini ifade ederek eğitim alanında da işbirliği yapılmasını önemsedikleri söyledi.

ALTIN RAFİNERİSİNDE İNCELEME

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Müsteşar Askhat Dautov, Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul’un sonraki durağı Ahlatcı Altın Rafinerisi oldu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve rafineri yetkilileri, Kazakistan heyetine rafineri hakkında bilgi verdi. Ahlatcı, Kazakistan ve Türk Cumhuriyetleri ile ticareti geliştirmek istediklerini ifade ederken Büyükelçi Saparbekuly, “İki halk ve hükümet arasındaki ilişkileri her alanda en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada Türkiye ile bir anlaşmamız var ve Çorum sanayisini önemsiyoruz. Altın ve diğer madenlerin işlenmesi konusunda işbirliğine hazırız.” diye konuştu.

GÜVEN YEM’E KAZAKİSTAN TEKLİFİ

Kazakistan heyeti altın rafinerisinin ardından Güven Yem Fabrikasını ziyaret etti.

Heyeti karşılayan işletme sahibi Orhan Coşkun, 1988 yılında 17.000 metrekare arazi üzerine kurulan firmanın aile şirketi olduğunu ve bu alanda bölgenin en büyük yem fabrikalarından birine sahip olduklarını ifade etti. Coşkun, günlük yaklaşık 10.000 ton yıllık 120.000 ton yem ürettiklerini de sözlerine ekledi.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, böyle bir fabrikayı Kazakistan'da kurmayı istemeleri halinde her türlü desteği kendilerine sağlayacaklarını, yüzölçüm olarak Türkiye’nin iki katı, kendi ülke nüfuslarına göre yeterli arazinin bulunduğunu, nüfusuna oranla buğday ve diğer bitki üretiminin yeterli olduğunu söyledi. Kazakistan devletinin yatırım yapanlara, yatırım miktarının %80’ini kredi desteği olarak uzun vadeli verdiklerini, vergi muafiyeti ve ücretsiz yer tahsisi yapacaklarını söyledi.

Güven Yem yetkilisi Orhan Coşkun, bu teklifi değerlendireceklerini en kısa zamanda Kazakistan'da incelemede bulunmak istediklerini söyledi.

UĞUR MAKİNA’YA İŞBİRLİĞİ TALEBİ

Çorum'un makine sanayi alanında büyük bir fabrikaya sahip olan Uğur Makina’yı ziyaret eden heyet, Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık tarafından karşılandı.

Heyete fabrikayı gezdiren ve slayt eşliğinde bilgi veren Uğur Barlık, Uğur Makina olarak Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan ve bölgenin en büyük yem fabrikasını Suluova’da kurduklarını ve bu alanda iddialı olduklarını söyledi.

Barlık, makina sanayiinde dünya ile rekabet ettiklerini, un fabrikaları alanında da Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldıklarını sözlerine ekledi.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan buğdayını işletmek için işbirliğine hazır olduklarını ve Kazakistan’a yapacakları yatırımlarda uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği, vergi muafiyeti ve ücretsiz yer tahsis edeceklerini söyledi.

TUĞLA FABRİKASI HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nun Kazakistan’a yapmayı planladığı tuğla fabrikasını üretecek olan Karadayı Makina’yı da ziyaret eden heyet, işletme sahibi Bülent Karadayı ile fabrikayı gezdi. Karadayı, Kuzey Gücü’ne yapacakları tuğla fabrikası makinaları ve neler ürettikleri ile neler üretmek istediklerini slayt eşliğinde anlattı.

Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Karadayı Makina’nın Kazakistan’da yapacağı makina imalatının aynı koşullarda yatırım yaparak Türk cumhuriyetlerine makina satabilecekleri söyledi.

Bülent Karadayı, Büyükelçi’nin bu teklifini değerlendireceklerini, Kuzey Gücü’ne yapılacak tuğla fabrikasında montaj aşamasına geldiklerinde, fırsat olursa öncesinde de Kazakistan’da incelemelerde bulunabileceklerini söyledi. (Haber Merkezi)