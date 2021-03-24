Kazakistan’dan Çorum’a selam var

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra ülkesi Kazakistan’a dönen Timur Nüsuphan, Nur Mübarek Üniversitesi Din Hizmetleri Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevlendirildi.

Nüsuphan, gazetemiz aracılığı ile Çorum’a ve Çorum’daki tüm dostlarına Kazakistan’dan selam gönderdi.

İlmi başarısı ve sağlam karakteriyle Çorum’da çok sayıda insanın gönlünü fetheden Kazakistanlı Timur Nüsuphan, İslam Dini’ni fesada uğratmak adına çaba sarfederek, Müslümanlar’ın itikadını zedeleyen akımlarla mücadele eden bir merkezin tüm sorumluluğunu üstlendi.

Özelde Kazakistan başta olmak üzere, Ehli Sünnet dışında geliştirilen akımlara karşı ilmi eğitim seminerleri ve konferanslar düzenleyen Araştırma Merkezi, Kazakistan dışında Orta Asya’yı da kendi sorumluluk alanı olarak kabul ediyor.

Selefilik gibi akımların karşısında ilmi verilerle mücadele etmek üzere kurulan ve bölgesinde en etkin ve kariyerili bir kurum olarak kabul edilen Nur Mübarek Üniversitesi Din Hizmetleri Araştırma Merkezi, tüm Müslüman coğrafyasını kapsayan başarılı çalışmalara imza atmakla ilgili geniş bir vizyon taşıyor.

Böylesi önemli bir kurumun tüm sorumluluğunu omuzlarına alan Timur Nüsuphan, görevine başladığı günden beri tebrik ve kutlamaları kabul ediyor.

Kazakistan’daki din otoritelerinin Timur Nüsuphan’ın görevi ile ilgili memnuniyetleri ve yapılan görevlendirmenin çok yerinde bir karar olduğu yönündeki değerlendirmeleri de Almata basınında geniş yer buluyor.

Çorum’u kendi memleketi olarak tarif eden Timur Nüsuphan, gazetemiz aracılığı ile tüm dostlarına selam gönderirken, “Nefesim var oldukça, Çorum’un güzelliklerini, Çorum’da kazandığım dostlukları gönlümde yaşatacağım ve Çorumla bağımı koparmadan hayatıma devam edeceğim.” dedi.

Kazakistan ve Türkiye arasında tarihi derinliklere dayanan bağların geleceğe taşınmasında, üzerine düşen her türlü göreve hazır olduğunun altını çizen Timur Nüsuphan, “Çorum bize bağrına bastı. Kendimizi evimizde gibi hissettirdi. Özellikle üniversitemizin bize açtığı kucak, bizim en büyük şefkat kapımızı oluşturdu. Hepsi birbirinden değerli hocalarımızın riyasetinde okuduğumuz derslerin ışığında, bugün Kazakistan’da Müslümanlar’a hizmet etme şerefi bulduk. Gönlümüzde müstesna bir yeri olan Çorum’u, değerli hocalarımızı ve bize kardeşliklerini sunan kıymetli dostlarımı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 21:01