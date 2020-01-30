Kazakistan’dan yeni öğrenciler geldi

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi ve Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi arasında imzalanan Mevlana Protokolü aracılığı ile 5 Kazak öğrenci eğitim görmek için İlahiyat Fakültesi'ne geldi.

Nur Sultan Nazarbayev tarafından kurulan Kakakistan'ın en büyük ve en önemli üniversitesi olan Nur Mübarek Üniversitesi'nden Çorum'a gelen öğrenciler, gerekli kayıt ve yurt işlemlerini tamamladı.

Kazak öğrencilerle birlikte Nur Mübarek Üniversitesi'nden Rektörü temsilen Çorum'a gelen Mevlana Koordinatörü Nyssanaliyev Zhandos, öğrencilerle birlikte gazetemizi ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi gören Kazakistanlı öğrenci Timur Nüsüphan'ın kurduğu gönül köprüsü, her geçen gün büyümeye ve sağlamlaşmaya devam ediyor.

3 erkek ve 2 kız öğrenciden oluşan kazak öğrenciler, yarım dönem İlahiyat Fakültesi'nde eğitimlerini sürdürecek. Karşılıklı yapılan protokollerle Nur Mübarek Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi arasında gönülleri birbirine daha da sıkı bağlayacak köprüler inşa edeceklerini kaydeden Nur Mübarek Üniversitesi Mevlana Koordinatörü Nyssanaliyev Zhandos, "Hitit Üniversitesi'nin bize açtığı gönül kapısından, gönlü bu millete ve ümmete hizmet aşkıyla dolu öğrencilerimiz girecek. Bizler de aynı karşılıkla Hitit Üniversitesi öğrencilerine gönül kapılarımızı açacağız. Küçük bir kıvılcımın meşaleye dönüştüğü bu protokol, Çorum ve Kazakistan arasındaki akrabalık bağımızı daha güçlendirecek." dedi.

Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü'nden selam ve plaket getirdiğini ifade eden Nyssanaliyev Zhandos, Timur Nüsüphan ile birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a hatıra plaketi takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 19:56