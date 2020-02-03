Kazakistanlı Hakimiyet dostlarından ziyaret

MURAT ÇETİN

Hitit Üniversitesi ile Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi arasında imzalanan ikili öğrenci değişim protokolüne Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü’nü temsilen imza atan Nur Mübarek Üniversitesi Mevlana Programı Koordinatörü Nyssanaliyev Zhandos ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kazakistanlı Timur Nüsüphan gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemizin 30. Yaş gününü tebrik eden Zhandos ve Nüsüphan, Hakimiyet Gazetesi’nin ününün Çorum ve ülke sınırlarını aşarak Kazakistan’a ulaştığını ifade ederek, “Biz Hakimiyet’i sadece bir gazete olarak görmüyor, gönlünü kardeşlik köprülerine ve insanlığa açmış kocaman bir aile olarak kabul ediyoruz. Kazakistan ve Çorum arasında kurduğumuz gönül köprüsünün sesi ve destekçisi olan Hakimiyet Gazetesi’nin 30. Yılını kutluyor, nice yıllar başarısının devam etmesini diliyoruz.” dediler.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kairat Kurmanbayev’in selamını ileten Nyssanaliyev Zhandos, Hakimiyet ailesine gösterdiği samimiyet ve katkılar için teşekkür ettiğini söyledi.