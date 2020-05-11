EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi ve Kazakistan Almata Nur Mübarek Üniversitesi arasında yapılan ikili anlaşma ile Çorum İlahiyat Fakültesi'nde yarı dönem eğitim almak için gelen Kazakistanlı öğrenciler ülkelerine döndü.

İlahiyat Fakültesi'nde Yüksek Lisans Eğitimi'ne devam eden Kazakistanlı öğrenci Timur Nüsüphan'ın kurduğu köprü ile iki üniversite arasında gerçekleşen işbirliği başarıyla sonuçlandı.

Korana virüsü nedeniyle ülkelerine dönemeyen tüm yabancı öğrencilere kucak açarak her türlü desteği sağlayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bu süreçte Çorum'da kalan Kazakistanlı öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Üniversitelerin kapalı olmasına rağmen Çorum'da misafir edilen Kazakistanlı öğrenciler, Kazakistan hükümeti tarafından yaklaşık 300 Kazakistan vatandaşı için tahsis ettiği uçakla birlikte Kazakistan'a döndü.

Geldikleri günden gittikleri güne kadar öğrencileri bir an bile yalnız bırakmayan Timur Nüsüphan, öğrencileri Çorum Terminali'nden İstanbul'a uğurladı.

Teşekkür ve dualarla veda eden Kazakistanlı öğrenciler, Çorum'a tekrar gelmek istediklerini belirterek, Çorumlular'ı da Kazakistan'a davet etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:26