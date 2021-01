Kazalarda ölümler yüzde 50 azaldı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı sonucunda Çorum’da 2011-2020 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesiyle ortaya konulan hedefler doğrultusunda yürütülen eylem planları, kampanyalar, etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme/bilinçlendirme ve algı yönetimi faaliyetleri sonucunda, il genelinde Polis Sorumluluk Bölgesinde 2020 yılı sonunda, 2011 yılına göre trafik kazası sonucu kaza yerinde can kayıplarını %50 oranında azaltma hedefine ulaşılarak büyük bir başarı sağlandığı kaydedildi.

Trafik Başkanlığı Tarafından Hedef Planlı Denetimler kapsamında, İl Geneli Polis Sorumluluk Bölgesinde emniyet kemeri denetimlerinde %13’lük, motosiklet denetimlerinde %41’lik, alkol denetimlerinde %13’lük, yolcu taşımacılığı denetimlerinde %41’lik, yük taşımacılığı denetimlerinde %3’lük ve toplam denetimlerde ise %12’lik bir artış sağlandı.

Açıklamanın devamında, il geneli polis sorumluluk bölgesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi:

“2020/83 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği; ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde araç ruhsatlarında belirtilen oturan yolcu sayısının (şoför hariç) en fazla %50’si kadar oturan yolcu, ayakta yolcu sayısının en fazla %30’u kadar ayakta yolcu alabilmelerine, araç içerisine herkesin görebileceği şekilde oturan ve ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın asılmasına ve fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin görünür şekilde fiziki olarak işaretlenerek belirlenmesi kararı alınmış olup tüm otobüslerin görünen yerlerine Çorum Belediye Başkanlığı tarafından asılmıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karaların denetlenmesi amacıyla, halk otobüslerinde yolcuların bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerini artırılarak Sivil Trafik Polis Uygulamasına geçilmiş olup olumlu sonuçlar veren uygulama 2021 yılında da aralıksız devam edecektir.

Çevreyi rahatsız eden sürücüler ile ilgili 2019 yılında 155 ihbar hattına gelen ihbar sayısı 3.297 iken, 2020 yılı Mart ayı itibari ile şok ekiplerin kurulması ve her an her yerde şok uygulamalar sonucunda ‘Algılanan Yakalanma Duygusu’ artırılarak, 2020 yılında 155 ihbar hattına gelen çevreyi rahatsız ettiğini söyleyen sürücü sayısında %-76 gibi büyük bir düşüş ile 775 olmuştur.

2021 yılında da ilimizin tamamında vatandaşların huzuru için ‘Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi’ şok ekiplerimiz ile drone destekli denetimlerimiz devam edecektir.

YAŞAM İÇİN KISA BİR MOLA SLOGANIYLA ‘YAŞAM TÜNELİ’

Şehirlerarası yollardaki sabit denetim noktaları ve uygun alanlarda "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan Yaşam Tüneli Projesi olarak tabir edilen bilgilendirme çadırlarında;

Emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, Cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, Aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine değiştirilemez etkisi, Yakın takipten ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanan kazalar konusundaki kısa filmler sürücü ve yolculara izlettirilmektedir. 2020 yılında ilimizde 5.583 sürücüye bilgilendirme yapılmıştır.

2020 YILI İL GENELİ OKUL SERVİS DENETİM SONUÇLARI

2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde il genelinde trafikte 2.097 adet okul servisi denetlenmiş, 9 sürücüye idari para cezası uygulanarak, 2 okul servisi trafikten men edilmiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı olduğu odaya bildirilmiştir.

KGYS DENETİMİ

2020 yılı içerisinde il merkezinde yapılan denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b ‘kırmızı ışık kuralına uymamak’ maddesinden 154 araca, 78/1-A ‘emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak’ maddesinden 79 araca, 78/1-b ‘motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurulmaması ve kullanmaması’ maddesinden 13 araca olmak üzere toplam 250 araca gerekli Trafik İdari Para Ceza Karar Tutanağı tanzim edilmiştir.

2021 yılında da KGYS’den denetimler aralıksız olarak devam edecektir.”